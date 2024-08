DELFI VIDEO | Maailmarekordit jahtiv Rait Ratasepp sai katsumuse ajal isaks: jõudsin ka sünnitusest osa võtta

10-kordsel päevasel ultratriatlonil peavad võistlejad 10 järjestikuse päeva jooksul iga päev läbima ühe täispika triatloni ehk kümme korda 3,8 kilomeetrit ujumist, 180 kilomeetrit rattasõitu ja 42,2 kilomeetrit jooksu.“Praeguse seisuga on kümnekordse ultratriatloni maailmarekord 106 tundi ja 32 minutit ning minu eesmärk on alistada kogu distantsil 100 tunni piiri ning igapäevaselt – 10 tunni piiri,“ ütles Ratasepp enne jõuproovi algust. Eestlasega võistleb Vinnis kümnekordsel distantsil prantslane Goulwenn Tristant.

„Tänase seisuga on 100 tunni alistamine päris reaalne. Kaheksandal päeval läks üks minut ja 16 sekundit üle. See oli tingitud tehnilistest viperustest. Paratamatult nii on. Täna tuli esimest päeva probleemidega tegeleda. 100 tunni alistamise mõttes on varu praegu 38 minutit,“ tõdes Ratasepp.