Eesti korvpalli noortekoondis alustas EMi kindla võiduga

Eesti peatreener Brett Nõmm sõnas Basket.ee vahendusel: „Oli küll väga rabe ja krobeline, aga õnneks tuli võit. Vastased olid pisut ebamugavad ka meie jaoks. Kui tavaliselt eestlased on lühem võistkond, siis seekord olime ise pikem võistkond ja jäime agressiivsuse ja üks-üks kaitsega hätta alguses. Teisel veerandajal suutsime kaitses parandada ennast, vastased viskasid ainult 9 punkti, aga rünnak oli endiselt rabe. Õnneks kolmandal veerandil suutsime eduseisu suurendada ja siis neljandal kontrollisime rahulikult lõpuni. Head meelt teeb kindlasti see, et me selle võidu suutsime ära võtta, murelikuks teeb ründemäng. Suures plaanis algus on tehtud, loodetavasti nüüd esimene rabistamine ja muretsemine on poistel üle läinud ja näitame järgmistel päevadel juba paremat mängu.“