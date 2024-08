TÄNA OTSEBLOGI | Kuidas läheb Mart Seimil Pariisi olümpial?

Eesti vägilane lisas, et sihib kohta esikümnes. Seimi isiklik rekord rebimises on 192 kg (2018. aastast), tõukamises 253, kogusummas 444 (viimased kaks 2017. aastast).

Olümpiakulla peapretendent on grusiin Laša Talahhadze, Rio de Janeiro ja Tokyo olümpiavõitja ja maailmarekordite omanik (rebimises 225, tõukamises 267, kogusummas 492 kg), kes teinud puhta töö ka viimasel seitsmel MM-il, mis alates 2015. aastast on peetud.

„Esikolmik saab olema ilmselt selline, nagu see viimased kaheksa aastat on olnud. Lašale on tõenäoliselt väga raske vastu saada. Gor Minasyan (Bahreini esindav armeenlane – toim) ja Varazdat Lalajan (Armeenia – toim) on võrdsed ehk teise koha mäng tuleb natuke huvitavam. Kohtadel neljandast kuuendani on kõik 450 kg poisid, kes pole ka nõrgad,“ analüüsis Seim.