DELFI VIDEO PARIISIST | Teigamägi Rasmus Mägi kukkumisest: see, et ta püsti tõusis ja lõpuni jooksis, on respekti väärt

„Mul on see [kukkumine] isegi videos, saan üle vaadata, mitte et sellest palju abi oleks,“ sõnas Teigamägi eile hilisõhtul Pariisis Delfile antud videointervjuus.

Seda, mis Mägil valesti läks, ei tahtnud Teigamägi pikalt lahata. „Seda mina öelda ei oska. Rasmus on täna meediale omad kommentaarid juba andnud. Küllap tahtmine ületas tol hetkel tähelepanelikkuse. Ma ei oska öelda... Fakt on see, et viimane tõke sai saatuslikuks.“