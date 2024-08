Eesti võrkpallimeeskond sai esimeses kontrollmängus Lätist jagu

Riia Olympic Sports Centre´i mängusaalis kohtutakse Läti meeskonnaga uuesti täna, 10. augustil kell 19.00. Mängu näeb otepildis Sportacentrs.comi vahendusel.

Eesti koondise juhendaja Alar Rikberg tõdes, et sai mängust vajalikku infot, ent EM-valikmängudeks koosseisu valimine pole lihtne.

„Oli asju, mis andsid kinnitust sellele, mida ma enne tunnetasin ja selle üle on hea meel. Samas on hetkel natuke keeruline olukord, sest saime Belgias vaid ühe hädise mängu ning peame nüüd nende kahe mänguga vangerdama mänguaja ja mängukindluse ja koostöö leidmise vahel. Seepärast tuleb meil homse plaani osas veel natuke nuputada. Et täna nii palju vahetusi tegin ja mehi kasutasin, sellega lõhkusin tegelikult kohati mängurütmi ära. Kahjuks ei ole hetkel piisavalt aega ja mänge, et kõiki koosseise katsetada,“ kommenteeris juhendaja Volley.ee vahendusel.

„Homme (täna - toim.) püsib platsil pikemalt üks koosseis või üks koosseis väikeste vangerdustega, mida nõuab mängu käik. Täna eemale jäänud kaks meest – Robert Täht ja Henri Treial homme alustavad, muus osas pean tulema oma varasemate sõnade juurde tagasi. Meil ei ole enne eelmist suve aastaid olnud olukorda, kus peatreeneril on selline probleem, et ta peab mängijate hulgast valiku tegema. Meie eest tegi aastaid valiku ära loodus (vigastused) ja ma olen selle hetkeolukorra üle jätkuvalt väga õnnelik,“ lisas Rikberg.

Läti peatreener Rainer Vassiljev ütles, et eestlasest peatreenerina oma kodumaa vastu Läti meeskonda juhendada temas väga suuri emotsioone ei tekitanud. „Tegelikult nii on, et kui mäng peale hakkab, siis ma enam ei mõtle, kes seal teisel pool võrku on. Olen ennegi nende meeste vastu mänginud, keda ise treeninud olen, kas Eestis või ka välisliigades, seega algus oli võib-olla natuke imelik, aga kui mäng algas, siis võrkpall on võrkpall. Võib-olla selle võrra on lihtsam, et ma tean kõiki mängijaid, aga muus osas ei ole vahet, kes vastas on,“ ütles Vassiljev.