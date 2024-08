PARIISI STUUDIO | Kui tugevat tulemust võiks oodata viimase Eesti sportlasena võistlustulle asuvalt Mart Seimilt?

Seim astub võistlustulle täna õhtul ja loodab jõuda vähemalt esikümnesse ehk EOK B-kategooria toetust tagava koha peale jõuda. Kui tõenäoline see on? Kas Seimi tervis peab vastu? Kes on üliraskekaalu tõstjate seas suurim favoriit? Kõike seda räägime saates.