Sooskandaali kistud Alžeeria poksija krooniti olümpiavõitjaks

Finaalmatši järgsel pressikonverentsil küsiti Khelifilt, kuidas on olnud olümpial võistelda olukorras, kui üles on visatud kahtlused, kas ta on üldse naine.

Alžeerlanna lisas, et on aru saanud, et on olümpiamängude ajal endale hulga „vaenlasi“ hankinud.

Mida sa tahad, et inimesed teaksid sellest, mida oled läbi elanud? „Ma arvan, et kogu maailm teab nüüd mu lugu. Olen pärit Alžeeria väikelinna perekonnast. Vaene naabruskond, aga perekond on minu üle alati uhke olnud ja mind toetanud. Minu sõnum kogu maailmale on, et kõik peaksid olümpia põhimõtteid järgima,“ ütleb ta ja jätkas: „Nad peavad lõpetama inimeste kiusamise. Olümpia väärtused on väga olulised ja ma loodan, et inimesed lõpetavad kiusamise ja jäävad olümpiamängude heade väärtuste juurde. Oleme siin selleks, et esineda oma riigile, perele ja iseendale.“