DELFI PARIISIS | Rivo Vesiku hoolealused võitsid olümpiapronksi! „Rivo peab nüüd meie nägudega tätoveeringu tegema“

Valitsevad Euroopa meistrid võitsid Eiffeli torni juurde püsti pandud rannavollestaadionil pronksimängus kindlalt Austraalia duot Taliqua Clancy ja Mariafe Artacho del Solari 21:17, 21:15. Kui sportlastele oli see olümpialt esimene medal, siis Vesikule treenerina teine. Kolm aastat tagasi Tokyos aitas ta venelased Oleg Stojanovski – Vjatšeslav Krasilnikov hõbedale.

„See on ilmselt meie elu suurim saavutus,“ tunnistas õnnelik Hüberli olümpiamedali võitmise järel Eesti ajakirjanikele. „Kui üheksa aastat tagasi koostööd alustasime, siis me ei rääkinud, et läheme olümpiamedalit võitma. Meie plaan oli alustada koos ja vaadata, kuhu välja jõuame.“