Ideaalne lõpp muinasjutule ehk naiste olümpiafinaalis kohtuvad vanad tuttavad

Esimesena mainitu on valitsev maailmameister ning olümpiavõitja ning skandinaavlased hoiavad enda käes meie kontinendi kulda.

Norra kaotas küll esimeses mängus Rootsile, kuid pärast seda on sammutud võimsalt, alistades järgnevad kuus vastast keskmiselt üheksa väravaga.

„Poolfinaali võit oli hea tunne,kuid peame emotsioone vaos hoidma, kuna kõige tähtsam kohtumine on veel ees,“ ütles prantslaste eest poolfinaalis seitse väravat visanud Estelle Nze Minko.

“Me saame ideaalse finaali. Prantsusmaa vastu, nende kodumaal, see on kohtumine, mis jääb mulle igaveseks meelde. Oleme sama naiskonna vastu korduvalt tähtsaid matše pidanud. Usun, et käsipallifännile ei saaks paremat vaatemängu pakkuda,“ lisas 32-aastaselt karjääri lõpetav Oftedal.