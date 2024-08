Sebastien Ogier jättis hooaja lõpu osas küsimärgid õhku

„Olen kindel, et ta [Latvala] tuleb minuga rääkima. Aga nüüd on suvevaheaeg, nii et esmalt naudime seda,“ sõnas Ogier.

Latvala ütles koduse Soome ralli järel, et nad vajavad Ogier abi. „Soome ralli eel kaotasime Hyundaile ühe punktiga, nüüd on vahe 20 ja seda on keeruline tagasi teha. Saime tugeva paugu, meie olukord on äärmiselt raske,“ tunnistas Latvala. „Ajasime Ogier’ga pisut juttu, meil on vaja, et ta järgmised neli rallit kaasa teeks, Toyotat aitaks ja üritaks võita individuaalset tiitlit. Vastust temalt veel pole, ootame.“