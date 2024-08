KALJURANNA HINDED PARIISIST | Kolm kahelist ja kolm viielist ehk hinded eestlaste olümpiale

Esiteks alustame selles, et iga Pariisi pääsenud Eesti sportlane väärib olümpiapääsme teenimise eest hinnet 5+. Need inimesed on oma elualal paarikümne maailma parema tegija seas. Punkt. Kõva sõna ja müts maha. Igale OM-ile omaselt on kivi alt välja tulnud kibestunud kommentaatorid, kes räägivad olümpiaturismist ja rahalaristamisest. Proovime nüüd olla.

See klaviatuuri taga sportlasi paika panev ehitaja, laomees, autoremondilukksepp ja ametnik võiks mõelda, et ta kas ta ise on oma ametis maailma 1000 parema seas. Või 10 000 parema seas. No ei ole. Olümpiaturism on selles plaanis totter sõna. Aga...