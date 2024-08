DELFI FOTOD PARIISIST | Kas Leedu avab olümpial Baltikumi kullaarve?

„Olin 11-aastane, kui breitants olümpiamängude programmi kinnitati. Sellest ajast peale on mul olnud eesmärk ja nüüd ma olen siin,“ vahendab Leedu Delfi Dominika Banevici, tantsijanimega B-Girl Nicka sõnu Pariisi jõudes. Asjatundjad peavad B-Girl Nickat üheks suurimaks kullapretendendiks. Medaliga on sisuliselt arvestanud ka Pariisis viibivad Leedu ajakirjanikud, aga mõistagi on ka kõige suurematel favoriitidel vaja talent ja rasked treeningtunnid tulemuseks vormistada.