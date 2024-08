Fännide lemmik alustab hooaega Keila Coolbetis

„Otsustasin Keilas jätkata, sest see tundus praegusel hetkel kõige parem variant. Keilas on publik vägev ja nende ees on alati pull mängida. Hooajalt ootan kordaminekuid nii endal kui ka võistkonnal,“ sõnab 22-aastane tagamängija Keila klubi pressiteate vahendusel.

„Loomulikult on mul treenerina hea meel, et Kristen jätkab vähemalt hooaja alguses meil. Tegemist on meie oma Keila poisiga, kes juba eelmisel hooajal kerkis meeskonna liidriks ning algaval hooajal võiks tema roll olla veelgi suurem,“ tunnistab peatreener Peep Pahv. „Kristen on läbi suve meiega koos treeninud ja teinud head tööd.“

„Loomulikult on õige jätta Kristenile võimalus hea variandi tekkides liikuda edasi välismaale ning sellise kokkuleppe oleme ka teinud. ENBL-i sarjas kohtume kohe väga tugevate vastastega ning nendes mängudes tekib võimalus ennast näidata ja tuleviku jaoks pildile mängida. Mängime korvpalli eelkõige fännidele ja olen veendunud, et Keila fännidel on väga hea meel Kristenit meie särgis platsil näha,“ lisas Pahv.