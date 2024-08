EELVAADE | Kas Robin Kool suudab kadunud vormi miljoniturniiril taastada?

Veelgi keerulisem seis on aga Robin Kooli kodumeeskonnal FaZe’il, kes võitis Kölni suurturniiri 2022. aastal. Pärast aprillis teenitud võitud IEM Chengdu turniiril, on pikaaegselt maailma parima meeskonna troonil istunud meeskond tipptiimide vastu näidanud üsnagi hambutuid mänge ja suuri võite sellest ajast peaaegu ette näidata ei ole. Kui alguses võis eeldada, et võistkonna raskused tulenevad pikast ja raskest mängugraafikust ja sellega kaasnenud läbipõlemisest, mis paraneb suvise mängupausiga, siis paistab, et seis on suvepuhkuselt sama, kui mitte halvem. Varem suudeti vähemalt oma võtta endast paberil nõrgematelt meeskondadelt, kuid meeskonna viimane mäng BLAST Premier kvalifikatsiooniturniiril lõppes 0:2 kaotusega Ninjas in Pyjamasele, kes on maailma täielikust tippkonkurentsist juba pikemat aega eemal olnud. Lisaks tulemustele on murettekitav see, et FaZe keda praegu laval näha on, ei sarnane kuidagi sellele, mida fännid on harjunud nägema. Meeskonnal puudub tavapärane elujõud ja energia ning ,mängijad näevad välja väsinud ja pettunud, kui varasemalt üritati üksteist üles upitada hoolimata toimuvast. Samas kui on meeskond, kes suudab end suurüritusteks auagust välja tuua on see FaZe.