„Olen vihane, sest me ei saanud kohtunikelt austust,“ vahendas Serbia meedia omade peatreeneri Svetislav Pešici sõnu. „Serbias on ütlemine, et kaotajal on õigus olla vihane. Ja olengi. Mul ei jää muud üle, kui maailma parim mängija (Nikola Jokic) sai 37 minuti jooksul ainult neli vabaviset. Ja kui meie parim tagamängija (Bogdan Bogdanovic) sai 32 minutiga ainult ühe vabaviske. See tähendab, et juhtus kummalisi asju. Ma ei taha USA võitu pisendada, soovin neile õnne. Aga juhtus tõepoolest kummalisi asju.“