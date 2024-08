Eesti võrkpallikoondised alustavad EM-valiksarja mänge Kalevi spordihallis Iisraeli vastu

Naiste koondise peatreener Andres Toobal usub, et omad võimalused on meie naiskonnal olemas. „Iisraeli kohta väga palju ei tea, millise koosseisuga nad võiksid välja tulla. Seal on teadmatust täis olukord igas mõttes. Sloveenia on kindlasti tugev koondis, aga kindlasti ei midagi sellist, et me neile üldse vastu ei võiks saada,“ sõnas Toobal. Sloveenia sai viimasel EMil 20. koha, Iisrael finaalturniirile ei pääsenud. „Kindlasti läheme võitu püüdma Iisraeli vastu ja midagi ilmvõimatut ei ole selles grupis. Me ei saa edasipääsust väiksemaid eesmärke võtta, alati tuleb kõrgemalt sihtida,“ lisas peatreener.

Rahvusmeeskonna peatreener Alar Rikberg tõdeb, et alagrupp on raske, aga edasipääs siiski reaalne. „Süsteem on selline, kus ränking määrab vastased ja alagrupp on väga raske. Meie grupis on kõik EMil mänginud meeskonnad, Horvaatia sai seal 11. ja Iisrael 18. koha ehk meist eespool nad mõlemad olid ja olid põhjusega, nad ikkagi võitsid seal mänge. Iisraeli näol on tegu väga ebamugava vastasega ja Horvaatias on põlvkonnavahetuse järgselt kõik põhimehed korralike liigade korralikes klubides,“ sõnas peatreener vastaste kohta. „Kindlasti pole see aga midagi võimatut ja läheme muidugi edasipääsu püüdma. Suve suurim eesmärk on selge – olla suve teises pooles parimas rivistuses ja parimas vormis.“