M-Spordi esipiloot võib järgmiseks hooajaks liituda Hyundaiga

Eelmisel nädalal toimunud Soome MM-rallil läksid lahti ka suuremad kuulujutud järgmise hooaja koosseisude osas. Kui Hyundai on juba teatanud, et Ott Tänak jätkab nende ridades, siis võistkonnas on kohti veel. Ühele neile on väidetavalt pretendeerimas M-Spordi praegune esinumber Adrien Fourmaux. Lisaks soovitakse koostööd jätkata ka Thierry Neuville’iga.