Vanameister Pepe tegi profijalgpalliga lõpparve

Portugali eest jäi Pepe arvele 141 mängu ja 8 väravat. Sellest enam mänge on kirjas vaid Cristiano Ronaldol (212) ja João Moutinhol (146).

„Ma ei saa jätta tänamata kõiki [klubide] presidente, kes panustasid ja uskusid minusse, et saaksin oma tööd teha. Suured tänud kõigile nende klubide töötajatele, kus ma mänginud olen, nemad on klubide ja rahvusmeeskonna hing ja olemus. Ja tahan tänada kõiki, kes on tagaplaanil. Ma tahan öelda aitäh ja saata kallistuse tänulikkuse märgiks,“ teatas Pepe.