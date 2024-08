Rallisõbrad kogusid Robert Virvese Kreeka MM-ralli eelarve tarbeks enam kui 52 000 eurot

Spordis on toetajate roll oluline ja Kreeka MM-ralliks andsid oma panuse lisaks Virvese senistele headele toetajatele ka rallifännid. Läbi kampaania koguti Poolas WRC2 klassi kolmandal kohal lõpetanud Virvesele pisut üle 52 000 euro, annetajaid oli kokku üle 200.

Urmo Aava, Kalev Kruus ja Janno Hert lõid 2022. aastal Estonian Next Rallystar MTÜ, mille eesmärk on kaasa aidata noorte rallisõitjate karjääri edendamisele. 2022. aasta projekt oli edukas, kui Virves tuli Junior WRC klassi maailmameistriks. 2023. aastal osales Virves Ford Fiesta Rally 2 autoga kümnel võistlusel ning saavutas Tet Rally Liepaja ERC etapil 5. koha. Oma panuse kogu projekti andsid ka Estonian Next Rallystar MTÜ annetajad. Esimese kahe aastaga panustas projekti üle 20 rallispordisõbra.

2024. aastal kaasati projekti suurem sihtrühm ja pakuti avalikult võimalust nii eraisikutel kui ettevõtetel toetada Virvese osalemist vähemalt ühel WRC või ERC etapil peale Soome WRC rallit.

Kampaania oli edukas ja Virvese tublide toetajate ning eelpool mainitud annetajate toel saab teoks eestlase start Kreeka MM-rallil Rally2 arvestuses Škoda Fabia Rally 2 autoga.

Robert Virves: „See töö, mida Kalev ja Urmo on teinud juba tegelikult paar aastat, on äärmiselt tänuväärne. Nüüd on nad sellega ka avalikkuse ette tulnud ja tänu sellele on abilisi väga palju juurde tulnud. See, et inimestele läheb korda see, mida me teeme ja tahavad meid aidata, tähendab väga palju. Nii minule kui ka minu toetajatele. Tean, et Kalev ja Urmo teevad jätkuvalt ka selle nimel tööd, et seda ringi suurendada. Müts maha nende eest, see töö ei ole lihtne. Mul ei jää üle nüüd muud, kui anda endast parim, nagu alati. Siinkohal veelkord suur aitäh kõikidele annetajatele, kampaania algatajatele ja minu enda toetajatele.“