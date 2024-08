Rafael Nadal loobus US Openist

Nadal, kes kaotas Pariisi olümpia üksikmängu teises ringis Novak Djokovicile ja jõudis paarismängus koos partneri Carlos Alcaraziga veerandfinaali, on alates 2019. aastast US Openil mänginud vaid korra.

38-aastane hispaanlane ei avaldanud konkreetseid tervisemuresid, kuid ütles, et otsustas ka sel aastal New Yorgis mitte võistlema asuda.

Nadal teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et 19. augustil algav US Open on koht, kust tal on „hämmastavad mälestused“.