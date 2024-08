VIDEO | Prantslanna palus pärast Euroopa rekordi püstitamist oma poiss-sõbra kätt

„Ütlesin endale, et kui ma jooksen aja alla üheksa minuti, teades, et üheksa on mu õnnenumber ja et oleme koos olnud üheksa aastat, siis ma teen abieluettepaneku,“ selgitas Finot hiljem ajakirjanikele. „Mulle ei meeldi teha asju nagu kõik teised. Kuna ta polnud seda [abieluettepanekut] veel teinud, siis ütlesin endale, et võib-olla on see minu teha.“