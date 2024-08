Suurbritannia uus kuldne tüdruk: kasvaja tõttu kõndimisvõime kaotanud olümpiavõitjat ootavad miljonid

Eestis võtavad olümpiamängud spordimeedia täielikult üle. Kõik muud sündmused on üsnagi kõrvalised. Ainsana suudab nelja aasta suurima spordipeoga konkureerida autoralli MM. Briti saartel on asjad teisiti. Esiplaanil on Premier League’i jalgpalliklubide tegutsemine üleminekuturul ja suvised kontrollkohtumised. Seejärel saab oma osa olümpia. Loomulikult on ka erandeid. Mõni olümpiavõitja on ikka teistest tähtsam. Pariisi OM-il on brittide tähelepanu keskpunkti kerkinud 800 m jooksus olümpiavõitjaks kroonitud Keely Hodgkinson.