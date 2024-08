KOMMENTAAR | Rootsis toimunud „lõbus“ vutiõhtu tõestas taas, et Eesti klubijalgpall on endiselt mudas

Häcken tegi Paide mängijatega seda, mida soovis. Kui tuli isu käik põhja lükata, lõppes see pea alati ohtliku olukorraga, halvimal juhul väravaga. Kui aga tahe väravat lüüa polnud niivõrd suur, oli Häckeni mängutempo ikka piisavalt kiire, et palli pidevalt enda valduses hoida. Paide mängijad küll üritasid mingi imega nahkkera tagasi enda valdusesse saada, vahel see ka õnnestus, kuid pahatihti loovutati sama kiiresti see individuaalse prohmakaga vastasele tagasi.