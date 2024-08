FOTOD | 1970. aastal Eestilt sugeda saanud USA korvpallikoondis jättis maha palli, millel ilutseb Julius Ervingu autogramm

1960. aastate lõpus muutis USA oma ettevalmistusprotsessi olümpiamängude meeste korvpalliturniiriks. Muu maailm oli korvpallis USA-le järele jõudmas ning amatööridele mõeldud olümpiaturniiri jaoks pidid põhja-ameeriklased välja mõtlema, kuidas troonile edasi jääda. Üheks olulisemaks lahenduseks oli noortest talenditest koosnevate võistkondade saatmine turneedele Euroopasse. Siis saadi piisavalt mängukogemust Euroopa olümpiavõistkondade vastu, enne kui need noored mehed tõmmati ära NBA-sse. Kahjuks juhtus siiski pahatihti ka nii, et vahetult enne olümpiaid need talendid oma profilepingud allkirjastasid ning seega ka olümpiast eemale jäid.