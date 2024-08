Kas Alekna jäi kohtuniku eksimuse tõttu kuldmedalita?

Pärast võistlust on mõõtmistulemused pakkunud palju kõneainet, sest kas kohtunikud ikka suudavad palja silmaga öelda, kuhu ketas täpselt maandus? 68.41-ga neljanda koha saanud Ceh nii ei arva.

„Inimesel pole võimalik mõne sentimeetri täpsusega näha, kuhu ketas lendab, eriti kui sellest jälge ei jää. Mõni aeglasem kohtunik lihtsalt ei jõua piisavalt kiiresti maasdumispunkti mõõta,“ rääkis Ceh pärast võistlust Iltalehtile. „Muidugi on ka selliseid heiteid, millest jääb väga selge märk murule ja kohtuniku mõõtmistulemus on õiglane.“

„Kettaheitesse sobiks selline mõõtmissüsteem väga hästi nagu on kaugushüppes. Vähemalt tiitlivõistlustel peaks see kindlasti olema,“ sedastas sloveen, kelle treeneriks on eestlane Mart Olman.