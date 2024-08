Võrkpallikoondis kontrollib vormi eestlase juhendatava Läti vastu

„Läti peaks olema meile hea proovikivi, tundub, et nad on üsna heas seisus, sest pidasid kaks kohtumist tšehhidega ja said 2:3 kaotuse ja 3:2 võidu. Meie enda mänguline pool on veel veidi rabe trennides ja selle parandamiseks me Lätti lähemegi. Kogu ettevalmistuse tsükkel on ehitatud selle järgi, et meil tuleb kaks tähsat mängu nädalase vahega. Peame olema heas mängulises, mentaalses ja füüsilises seisus just konkreetseteks hetkedeks. See on väga erinev olukord näiteks EM-finaalturniirist, kus vahepeal tuli mängida kolmel päeval järjest. Seda, kuidas meie vormi sättimine õnnestub, näeme siis, kui need peetud on. Aga üldised näitajad, oskused, tehniline ja füüsiline pool on sellises seisus nagu hetkel peaks olema. Murekoht on mänguline pool ja see paistab silma ka trennnis, samas on meil kaks nädalat veel aega ja hetkel liigume õiges suunas,“ lisas peatreener.