TÄNA DELFI TV-s | Läti teedel asub Eesti meistrivõistluste punkte püüdma 46 rallipaari

„Otsustasin Cēsisesse võistlema minna, sest prooviks ikkagi aasta kokkuvõttes head punktid kokku saada,“ sõnas Koik. „Kui noored teevad ilma maailmas, siis meie püüame kohalikus rallisarjas silma paista, kus meil on omad konkurendid. Karl on kindlasti kiire sõitja ja nägin Rally Estonial, et ta on kiirust veelgi juurde saanud. Temaga oli meil eelmine aasta põnev duell Paides ja ta võitis möödunud aastal Cēsises.“