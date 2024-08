Cēsise rallil triumfeeris Norra ekipaaž, Priit Koik teenis parima eestlasena teise koha

Reedel anti Lätis Cēsises start Terminal autoralli Eesti meistrivõistluste viiendale etapile klassidele EMV1 kuni EMV8 ja Estonian Junior Challenge. Lisaks Eesti meistrivõistlustel osalejatele on Cēsises stardis ka Läti autoralli meistrivõistluste ja Läti ning Leedu rallisprindi etapil osalejad. Võistlejaid ootab kahe võistluspäevaga ees kaheksa kiiruskatset ja 97,06 katsekilomeetrit.

Reede õhtul sõidetud kahe esimese kiiruskatsega (8,4 km ja 13,6 km) asusid juhtima Karl Peder Nordstrand / Jørn Norum Listerud (Škoda Fabia SRT Proto). Teisel kohal on Janis Vorobjovs (+4,1 sekundit) ja kolmandal Priit Koik (+10,9).

Laupäevase kolmanda ehk kokkuvõttes viienda kiiruskatse järel püsib liidrikohal Nordstrand, kelle edu Koigi ees on kasvanud 32,5 sekundile. Kolmas on Emils Blums (+39,3).

Uudist täiendatakse.

Cēsise ralli stardirivi avasid EMV1 ja EMV5 klassi liidrid Emils Blums / Didzis Eglitis (Mitsubishi Lancer Evo IX). Eestlastest saavad Lätis esimesena stardi EMV2 klassi liidrid Priit Koik / Kristo Tamm (Škoda Fabia Evo), kelle järel saavad lähte Karl Peder Nordstrand / Jørn Norum Listerud (Škoda Fabia SRT Proto), kellega eestlastel möödunud aastal Paide rallil väga põnev duell oli ja millest Koik / Tamm võitjana väljusid.

„Otsustasin Cēsisesse võistlema minna, sest prooviks ikkagi aasta kokkuvõttes head punktid kokku saada,“ sõnas Koik. „Kui noored teevad ilma maailmas, siis meie püüame kohalikus rallisarjas silma paista, kus meil on omad konkurendid. Karl on kindlasti kiire sõitja ja nägin Rally Estonial, et ta on kiirust veelgi juurde saanud. Temaga oli meil eelmine aasta põnev duell Paides ja ta võitis möödunud aastal Cēsises.“

Koik lisas, et Lätis on eesmärgiks võit. „Alla selle pole mõtet ralliga tegeleda. Kuulsin, et nädalavahetuseks lubab sinna piirkonda tormi, mis võib veel kaarte segama hakata, nii et vaatame, mis juhtuma hakkab.“