DELFI PARIISIS | Ülieduka olümpia suurim hirm jääbki ainult hirmuks? Suursaadik Lembit Uibo: siin on ka Eesti käsi mängus

Triumfikaarest vaid 1,4 kilomeetri kaugusel asuv Eesti saatkond on kahe sinna tehtud külaskäiguga juba meeldivalt koduseks saanud. Uksenupule vajutades tervitatakse sind eesti keeles. Kohvi tehakse samuti Eesti moodi, ikka terve tass ääreni täis. Ja kui eestlane külalisele kohvi toob, siis hoopis teise tunde ja emotsiooniga, kui seda tehakse juhuslikus tänavakohvikus, kus sulle tilluke espresso lihtsalt nina ette visatakse.

Võrreldes 1. augustil toimunud suursaadik Lembit Uibo vastuvõtuga on Rue de la Baume 17 aadressil asuvas Pariisi Eesti saatkonnas haudvaikne ja õhku rohkem. LP istus 2021. aastast Euroopa ühes suurimas metropolis Eesti välispoliitikat ajanud diplomaadiga maha puhketoas, mis veel nädalapäevad tagasi sumises olümpiat nautima tulnud eestlastest – kutsutud olid sportlased ja nende vanemad, Eesti olümpiakomitee ametnikud, Eesti politseinikud ja demineerijad koos kahe koeraga, ajakirjanikud ning kultuuriminister Heidy Purga.

„Mina jäin vastuvõtuga väga rahule. Sellepärast, et külalised jäid rahule – see on minu põhikriteerium. Oli üks hea Eesti spordipidu,“ muljetas Uibo, kes palus end juba vastuvõtu päeval ajakirjanikul tungivalt sinatada.