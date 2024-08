TalTechi korvpallitiim sai kokku kolmanda pusletüki

„TalTechi tiimiga liitumine tundus mulle loogiline käik, sest soovisin suuremat rolli ja treeneritega on ka hea klapp. Ootan väga uue hooaja algust ja üritan aidata meeskonda, nii kuidas suudan,“ rääkis ta.

Tassa on TalTechi korvpallimeeskonna kolmandaks mängijaks, kellega uueks hooajaks leping on sõlmitud. Teisipäeval teatas klubi, et mansas jätkavad Oliver Metsalu ja Taavi Jurkatamm.