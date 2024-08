DELFI PARIISIS | Olümpia neljas kettaheitja Ceh: sama tulemusega saanuks eelmistel OM-idel kulla. Käes on uus ajastu

„Heite kaugus oli korralik, aga ajad on muutunud ja käes on ketteheite uus ajastu. Tase on väga-väga kõrge ja paljud kutid suudavad heita kaugele. Kolmandaks kohaks pidanuks viskama sisuliselt 70 meetrit, sellist asja pole kunagi varem juhtunud. Minu tulemusega oleks saanud eelnevatel olümpiatel esikoha, kuid sel korral nii,“ rääkis Ceh Eesti ajakirjanikele. „Andsin endast parima, kuid oli ebaõnne ja kõik asjad ei klikkinud. Praegu kripeldab, aga paari päeva pärast olen vast rahul.“