PARIISI STUUDIO | Rasmus Mägi on kolmandat korda OM-i finaalis. Millist tööd see sportlasele tähendab? Stuudios on Ksenija Balta

Neljapäeval kell 10 on „Pariisi stuudios“ külas endine kergejõustiklane Ksenija Balta, kes on olümpiamelust osa saanud kolmel korral ning kogenud nii edu kui ka ebaõnnestumisi. Saates tuleb juttu Balta enda karjäärist ning loomulikult ka kergejõustiklaste tulemustest Pariisi olümpiamängudel.