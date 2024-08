DELFI PARIISIS | Kuue sekundiga olümpiavõitjaks ehk Maailma kiireim ämbliknaine ajas fänniarmee pöördesse

Mis on sportronimine? Alustame algusest ehk teeme puust ja punaseks. Kui Tokyos oli kavas vaid kombineeritud ronimine, siis Pariisis jagatakse medalid ka sellest lahku löödud kiirusronimises. Oskusronimine koosneb rahnu- ja raskusronimisest, kus mõlemal alal on võimalik saada teatud kohtadesse jõudmise eest sada punkti. Tundub keeruline? Jep, ka mulle. Seepärast võtsin sihiks kiirusronimise, kus sportlased ronivad paarides võidu 15-meetrise seina otsa ja võidab kõige kiirem. Peaks olema võhikule hõlpsamalt hoomatav.

Miks on sportronimine olümpiamängude kavas? Ala on populaarne ja kasvav. Mitmes mõttes on ala üsna värske, sest esimesed maailmameistrivõistlused toimusid 1980ndate lõpus ning Rahvusvaheline olümpiakomitee võttis ronimise alaliidu end liikmeks vähem kui 20 aastat tagasi. Ent ronimine on võtnud tuule tiibadesse.