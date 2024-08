Suvebiatloni maailmameistrivõistlused toovad Otepääle mitmeid nimekaid laskesuusatajaid

Tehvandi Spordikeskus on rahvusvahelises vaates suvebiatloni võistluste korraldamiseks üks sobivaimaid võistluspaiku. „Tehvandi rajad on korraliku asfaltkattega ja hästi välja arendatud ning lasketiir suurepärases korras. Suvisteks laskesuusatamise treeninguteks on Tehvandi üks paremaid kohti maailmas, mida kinnitab see, et järjest enamate riikide koondiseid peavad siin suvel oma treeninglaagreid,“ ütles Zahkna.