Septembris Tallinnas mängiv Kaspar Treieri koduklubi tunneb huvi kuulsa Horvaatia korvpalluri vastu

Itaalia ajalehe Il Mattino andmetel kaalub Napoli Benderiga lepingu sõlmimist. Kui kokkuleppele jõutakse, võib see mõjutada ka Treieri rolli. Bender täidab pigem tsentri positsiooni (eriti pärast vigastust), aga ta võib nihkuda ka suure ääre positsioonile.

Side Benderiga tuleneb ilmselt asjaolust, et Napoli peatreener Igor Milicic on rahvuselt horvaat. Aastaid Sassari Dinamos mänginud Treier siirdus Napolisse sel suvel.

Napoli on üks klubidest, kes tuleb septembri alguses Tallinna, et mängida Tondiraba jäähallis toimuvat Epicbet Cupil. Nad lähevad 6. septembril peetavas poolfinaalis vastamisi Kristian Kullamäe tööandja Bilbao Basketiga. Päev varem võõrustab Eesti valitsev meister Kalev/Cramo esimeses poolfinaalis Euroliigas mängima hakkavat Paris Basketballi. Kohamängud on kavas 7. septembril.