Mehaaniline doping tungib e-spordi areenidele - tehnika areng loob seninägematuid halle alasid

See tekitab aga olukorra, kus mängijad kes on kas isiklike või meeskondlike sponsorite soovil sunnitud kasutama kindla tootja varustust, jäävad teiste tegijate eelistest ilma ning jäävad seetõttu konkurentidega võrreldes ebasoodsasse olukorda.

Kui tavapäraselt tähendab manöövri teostamine seda, et algselt all hoitud klahv tuleb lahti lasta ja seejärel kiirelt vastassuuna nuppu alla vajutada, siis uus tehnoloogia kaotab vajaduse klahvi vabastada, mis kaotab tehnikast inimliku vea tekkimise ohu.

Counter-strafing on üks tulistamismängude liikumise tähtsamaid osasid - tehnika põhimõte seisneb selles, et varjupositsooni tagant välja piiludes, muutuvad kasutatavad relvad liikumiskiirusest tingituna ebatäpseks, seetõttu kasutatakse hoo pidurdamiseks ja täpsuse saavutamiseks vastupidise liikumissuuna klahvi, mis pidurdab liikumise kõige kiiremal viisil ja annab enne tagasiliikumist relvale üürikeseks momendiks maksimaalse täpsuse.

Juulikuu esimeses pooles tuli üks suurim mängurivarustuse tootja Razer välja tarkvaraga, mide ettevõte nimetab Snap Tapiks. Tehnoloogia võimaldab klaviatuuril nupuvajutusi kasutada nii, et mitme klahvi allhoidmisel on aktiivne vaid viimane seadmele antud käsklus. Uuendus tähendab, et Counter-Strike’i ühe tähtsaima, nime counter-strafing kandva liikumismehaanika teostamine muutub varasemast palju lihtsamaks ja vigade tegemine pea võimatuks.

Avalikult pole aga välja tulnud ühtegi mängijat, kes tunnistaks, et tarkvara kasutaks või selle kohta oma arvamuse annaks. Kuna tegemist on hetkel veel halli alasse kuuluva tootega, mis võidakse veel tulevikus keelustada, siis on tõenäoline, et mängijad püüavad vaikimisega hoida oma mainet ja vältida süüdistusi, et mängitakse ebaausalt.

Üks vähestest mängijatest, kes on häälekalt tehnoloogia lubamise vastu olnud, on Eesti staarmängija Robin „ropz“ Kool, kes lõpetas pärast Snap Tapi välja kuulutamist oma pea kolm kuud kestnud vaikuse enda Xi kontol, öeldes, et selline asi ei tohiks lubatud olla.

Konkurent ei pea programmi ausaks, kuid alla ei taha jääda

Hollandi klaviatuuritootja Wooting, kelle tooted on ettevõtte viie tegutsemisaasta jooksul võitnud paljude mängusõprade südamed, tunnistas, et oli ka ise ideele varem mõelnud, kuid selle riiulile jätnud. Suurimale Counter-Strike’i uudistesaidile HLTV.org antud intervjuus ütles ettevõtte partnerlussuhete juht Max Janssen „Me oleme eelkõige mängurid ja arvame, et selline areng on halb. Me ei uskunud eales, et sellist asja üldse lubataks, arvestades kui suurt mõju see mängudele avaldada võib. Olime varem sarnasele tehnoloogiale mõelnud, kuid ei hakanud seda välja arendama, sest oli ilmselge, et sellist asja ei tohiks eksisteerida. Meie eesmärgiks on inimeste riistvara arendada nii heaks kui reeglitepäraselt võimalik.“

Kuigi ideele ollakse vastu ka tänasel päeval, tuldi kaks nädalat pärast Razerit välja oma variandiga Snap Tapist, mide ettevõte nimetab SOCDks ehk Simultaneous Opposite Cardinal Directions, mis võiks emakeelde tõlgituna kõlada kui samaaegselt vastastikused kardinaalsed suunad.

Tehnoloogia välja kuulutamisel, ütles Wooting sotsiaalmeedias, et kuigi seda peaks ebaausa tarkvarana arvestama, siis kui see on lubatud, on sul seda vaja, viidates sellega nii tavakasutajatele kui ka nende tooteid kasutavatele professionaalidele, kes ei jää niimoodi ilma konkurendi poolt pakutavast eelisest.

Janssen nentis, et Wootingi tooted on pärast tarkvara tutvustamist kõvasti populaarsust kogunud ning nende müüginumbrid on viimastel nädalatel kõvasti kasvanud. Samuti on mitmed professionaalid nende poole pöördunud, et nende klaviatuure proovida ja ette tellid ning ta usub, et sel nädalal algaval IEM Kölni turniiril näeb nende kauba populaarsuse suurt kasvu.

Samas on Wooting ikkagi äraootaval positsioonil ja on valmis enda klaviatuuridele lisama turniirirežiimi, mis laseb korraldajatel toodetel teatud funktsioone keelata või piirata. Selle vajaduse olemasolu kohta oodatakse seisukohta nii mängutootjalt Valve’ilt kui ka turniirikorraldajatel - täpselt nagu seda ootab ka ülejäänud e-spordi kommuun.