DELFI FOTOD PARIISIST | Kuhu inimesed kadusid? Eesti suursaadik: tundub, et keskmine pariislane on linnast jalga lasknud

Tundub uskumatu, et olümpiamängude ajal laiutab keset päeva Pariisi linnatänavatel tühjus. Aga nii on. Kui lähedal just võistluspaika ei asu, võib linnas jalutades leida end mõttelt: kas tõesti on koroonapiirangud tagasi ja õues käimine keelatud? Eriti paistab kontrast silma neile, kes sattunud moepealinna, Euroopa ühte suurimasse metropoli ka teistel aastatel, aga samal aastaajal.