„Kõik on hulluks läinud!“ Pargis tukastanud olümpiavõitja sõnul said inimesed temast valesti aru

Cecconi sõnul on aga meedias kirjutatu tõest väga kaugel ning tegelikult tegi ta pargis vaid kerge lõunauinaku. „Kõik on mulle neid pilte näidanud, aga ma lihtsalt pikutasin, nii et kõik on hulluks läinud,“ selgitas Ceccon Access Hollywoodile.

„Olümpiakülas pole konditsioneeri ja seega on väga palav. Toit on samuti halb. Paljud sportlased kolivad seetõttu mujale. Ma ei proovi vabandusi otsida, vaid see on karm tõde, mida kõik ei pruugi teada,“ kurtis Ceccon pärast 200 meetri distantsi, kus ta jäi finaali ukse taha. „Loomulikult olen pettunud, et finaalis ujuda ei saa, aga olin lihtsalt liiga väsinud. Nii öösiti kui ka pärastlõunal on keeruline magada, sest ma ei tule siin kuumuse ja müraga toime.“