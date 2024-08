Sotsiaalmeedias naerualuseks jäänud Karel Tilga: nad ilmselt ikka ei tea, kes ma olen

Mida arvab sellest kõigest aga Tilga ise? „Objektiivselt vaadates on muidugi naljakas, aga tribüünilt jälginud emale ja isale kindlasti mitte. Aga jah, nendele inimestele on see päris naljakas, kes tavaliselt sporti ei vaata ja kellel pole konteksti, et olen juba enne seitse ala läbi valuvaigistite ära teinud,“ selgitas Tilga Kanal 2 olümpiastuudios.