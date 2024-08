EM-valikturniiriks valmistuv Eesti võrkpallinaiskond alustab reedel kontrollmänge

Kontrollkohtumiste eel on koondis peatreener Andres Toobali sõnul saavutanud hea üldfüüsilise vormi. „Kindlasti oleme me füüsiliselt paremas seisus, kui olime suve esimeses pooles enne Kuldliiga mänge ja see on positiivne, naised on kõvasti tööd teinud. See kandub üle ka palliplatsile, kus käed nii kergelt enam põlvedele puhkeasendisse ei lähe,“ kommenteeris Toobal pressiteate vahendusel.