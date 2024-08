Venemaa tipptennisist vahetas kodakondsust

21-aastane Avanesyan sündis Venemaal armeenlaste perekonda, kes olid otsustanud esimese Mägi-Karabahhi sõja ajal kodumaalt pageda. Viimastel aastatel on tennisist elanud aga Hispaania suurlinnas Valencias.

„Saan uhkusega teatada, et olen nüüd ametlikult Armeenia kodanik. Mul on suur au alates esmaspäeval algavast Cincinnati Openist Armeenia lipu all võistelda. Olen väga põnevil ja tahan oma esivanemate kodumaad edukalt esindada,“ teatas Avanesyan sotsiaalmeedias.