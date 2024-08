DELFI PARIISIS | Olümpia ühest parimast vaatest tehakse ka maal. „Kasutan igat võimalust töötamiseks“

Juba tund enne tänaõhtusi naiste veerandfinaalide algust ronivad esimesed kohale jõudnud pealtvaatajad kõnealuse tribüüni kõige kõrgematele ridadele, et vaadet pildistada. Tõsi, pilti saavad teha need, keda turvatöötaja ei näe. „Vahele jäänud“ publik aetakse kiirelt oma kohtadele.

„Pean iga võimaluse töötamiseks ära kasutama,“ selgitas 63-aastane Spens, kelle tööpäevad olümpial on tavaliselt 14 tundi pikad. „Igaüks saab euro eest osta pildikese Eiffeli tornist. Minu töö on see kuidagi maalil eriliseks teha.“

Kõige uhkem areen

Ka rannavõrkpallurid on kiitnud, et nende võistluse jaoks on tänavu just nii sümboolses kohas areen püsti pandud. „See on kõige ägedam väljak, kus oleme kunagi mänginud,“ rääkis šveitslanna Tanja Hüberli, kelle treeneriks on Rivo Vesik.