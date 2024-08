VIDEO | Maailmarekordi purustanud Duplantis pidutses hommikuni ja andis seejärel elu piinlikuima intervjuu

Mõistagi otsustas Duplantis vägevat tulemust tähistada. Pariisis linnapeale möllama läinud Duplantis pidutses kohaliku aja järgi kuueni hommikul. Suure tähistamise keskel unustas ta aga, et tal on hommikul kella üheksaks kokku lepitud Eurospordi teleintervjuu Warner Brothers Discovery Pariisi peakorteris.

„Ma magasin umbes 30 minutit. Siis koputati mu uksele. Mõtlesin, et teen selle siis ära. Ma ei soovi hakata kurtma ega end haletsema. Mina olin see, kes otsustas kella kuueni hommikul väljas olla, nii et see on minu süü. Ma ei kahetse midagi,“ rääkis Duplantis mõned tunnid hiljem pressikonverentsil.