Markkanen sõlmib Utah Jazziga ajalooliselt tulusa lepingu

Väljaande info kohaselt sõlmib Markkanen lähiajal Jazziga viiesaastase lepingu, mille väärtus on ligi 200 miljonit dollarit ehk 183 miljonit eurot. Sõlmitav leping oleks Utah´i klubi ajaloo suurim. Järgmisel hooajal oleks Markkaneni palgaks 42,2 miljonit dollarit.

The Athletici andmetel sõlmitakse Markkaneniga leping kolmapäeval, mis tagab selle, et kuni järgmise aasta suveni on soomlase puhul välistatud ükskõik milline üleminek või vahetustehing teise NBA klubisse.