Sooskandaal jätkub: Taiwani Olümpiakomitee astus meheks tembeldatud naispoksija kaitseks välja

Taiwani spordiametnikud on üles puhutud skandaalist niivõrd häiritud, et nood astusid Yu-Tingi kaitseks välja ja esitasid IBA suhtes ametliku protesti. Nad süüdistavad IBA-t valeinformatsiooni levitamises, mille eesmärk on eksitada avalikkust ja segada olümpiamänge.

Administratsioon lisas, et Taiwani Olümpiakomitee on juhtumi uurimiseks kaasanud advokaadi, kelle abil IBA-le hoiatuskiri saadetakse. Kui see soovitud tulemust ei too, ollakse valmis astuma ka kohtusse.