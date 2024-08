„Olen basseini pissinud ajast, kui käisin keskkoolis. Pärast seda mu maailm muutus!“ Tippujujad räägivad spordiala tabuteemast

Aasta suurima võistluse eel andis Lilli King Wall Street Journalile omapärase intervjuu, milles tunnistas, et basseini urineerimine on ujujate puhul tavapärane nähtus. Ka tema ise on seda korduvalt teinud.

„Ma olen ilmselt pissinud igasse basseini, kus olen ujunud. Oskus ujumise ajal pissida on omamoodi kingitus. See on oskus. Just nii see käib,“ sõnas ta.