Maailma hooaja edetabelijuht jäi Pariisi olümpial odaviske finaalist välja: ma pole pettunud, vaid õnnelik

Dehing ise aga ebaõnnestumisest suurt numbrit ei teinud, vaadates juba lootusrikkalt tuleviku suunas. „Ma ei ole väga pettunud, vaid õnnelik, et sain üldse siin võistelda. Järgmine aasta on uus hooaeg ja nelja aasta pärast on mu karjääri tähtsaimad olümpiamängud,“ kommenteeris 19-aastane sakslane oma võistlust.