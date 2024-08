VIDEO | „Lugege ridade vahelt.“ Rahvusvaheline poksiliit ei suutnud vastata kahte naispoksijat puudutavatele küsimustele

IBA president, Venemaalt videosilla vahendusel osalenud Umar Kremlev väitis, et naissportlaste testid näitasid kõrgendatud testosteroonitaset. See näib olevat otseses vastuolus IBA 31. juuli avaldusega, kus öeldi, et Khelif ja Lin „ei läbinud testosteroonikontrolli, vaid neile tehti eraldi ja tunnustatud test, mille üksikasjad jäävad konfidentsiaalseks“.

Kaootiline pressikonverents

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) on IBA tegevuse maatasa teinud. ROK-i pressiesindaja Mark Adams ütles möödunud nädalal, et IBA andis olümpiakomiteele Khelifile ja Linile tehtud testide tulemused, kuid need olid „nii vigased, et nendega oli võimatu tegeleda“.