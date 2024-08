Guinnessi rekordi omanik Abdo Feghali avab Red Bull Car Park Drifti tagamaid

Red Bull Car Park Drift on sündinud tänu Abdo Feghalile. Liibanoni rallisõitja ja pikima drifti Guinnessi maailmarekordi omanik on tuntud oma kirgliku suhtumise poolest autosporti. Ta on tulnud kolmel korral oma kodumaa autoralli meistriks, lisaks on ta ka kolmekordne Lähis-Ida mäkketõususõidu meister. 2008. aastal lõi ta koos Red Bulliga uue ja ainulaadse driftisündmuse - Red Bull Car Park Drift.