PERSOON | Võimas eneseületaja Janek Õiglane. Treener: juba lapsena oli ta väga emotsionaalne

Esimest korda kuulis laiem spordiüldsus Janek Õiglase nimelisest kümnevõistlejast 2015. aasta suvel Kadrioru staadionil toimunud U23 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel. Juba siis võis aimu saada, et Õiglases on peidus see miski, mis talle tulemustest vaatamata kaasa elama paneb.